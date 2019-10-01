Випуск новин за 16:00: Масове отруєння на Рівненщині. Мітинг у Гонконгу

У випуску новин за 1 жовтня станом на 16:00 – у місті Березне, що Рівненщині, 12 людей звернули до медиків з отруєнням. Всі вони їли торти та тістечка, куплені у місцевому магазині. У Гонконзі з новою силою відновилися протести проти посилення тиску Пекіна. Мітингарі звели огорожі в центрі міста і заблокувавали рух

Також у випуску: Український журналіст і блогер Станіслав Асєєв відзначає 30-річний ювілей у полоні бойовиків. У якому він нині стані – невідомо. Звільнений з російського полону український моряк Андрій Оприско повернувся в рідне село Надітичі, що на Львівщині. У Державному бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження щодо ексгенпрокурора Юрія Луценка.

Джерело: 24 канал