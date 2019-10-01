17:37
1 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Універсальні солдати для Путіна. Росію рятують від айфонів
      Вєсті Кремля
      21:30, 30 вересня
      Вєсті.UA: Мендель вкотре оскандалилася. Від Зеленського втікають соратники
      Вєсті.UA
      19:34, 30 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, 27 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Випуск новин за 16:00: Масове отруєння на Рівненщині. Мітинг у Гонконгу

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 жовтня станом на 16:00 – у місті Березне, що Рівненщині, 12 людей звернули до медиків з отруєнням. Всі вони їли торти та тістечка, куплені у місцевому магазині. У Гонконзі з новою силою відновилися протести проти посилення тиску Пекіна. Мітингарі звели огорожі в центрі міста і заблокувавали рух

      Також у випуску:

      Український журналіст і блогер Станіслав Асєєв відзначає 30-річний ювілей у полоні бойовиків. У якому він нині стані – невідомо.

      Звільнений з російського полону український моряк Андрій Оприско повернувся в рідне село Надітичі, що на Львівщині.

      У Державному бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження щодо ексгенпрокурора Юрія Луценка.

      blog_ava
      Від куріння вейпа померло 14 осіб: лікарі США б'ють на сполох
      сьогодні
      9150
      Теги: Рівне Випуск новин Протести у Гонконгу
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Порошенко не прийшов на перевірку на поліграфі: які наслідки
      сьогодні , 17:00 Порошенко не прийшов на перевірку на поліграфі: які наслідки
      8140
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      сьогодні , 17:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      Повернись живим 819
      Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку
      сьогодні , 16:02 Нормандська зустріч і формула Штайнмаєра: як Україні не потрапити в пастку
      Інна Жолобович 1766
      Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      сьогодні , 15:00 Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      Блог Медіа 433
      Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх
      сьогодні , 14:30 Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх
      391
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук