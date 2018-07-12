Выпуск новостей за 16:00: Медаль "За возвращение Крыма". Отравление детей в гостинице

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 16:00 – на Херсонщине правоохранители задержали мужчину с медалью "За возвращение Крыма". 11 детей, которые отдыхали в отеле "Водоспад" в Яремче Ивано-Франковской области, доставили в больницу с отравлением. Однако их отравления не связывают с питанием в ресторане отеля.

Также в выпуске: Во время саммита НАТО Петр Порошенко встретился с Дональдом Трампом. Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла так называемое "дело рюкзаков" против сына главы МВД Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря. Депутаты собирались сегодня голосовать за обновление состава ЦИК, однако сейчас этот вопрос на рассмотрение не вынесли.