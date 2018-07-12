Выпуск новостей за 16:00: Медаль "За возвращение Крыма". Отравление детей в гостинице
В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 16:00 – на Херсонщине правоохранители задержали мужчину с медалью "За возвращение Крыма". 11 детей, которые отдыхали в отеле "Водоспад" в Яремче Ивано-Франковской области, доставили в больницу с отравлением. Однако их отравления не связывают с питанием в ресторане отеля.
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Источник: 24 канал
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