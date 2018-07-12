Випуск новин за 16:00: Медаль "За повернення Криму". Отруєння дітей у готелі

У випуску новин за 12 липня станом на 16:00 – на Херсонщині правоохоронці затримали чоловіка з медаллю "За повернення Криму". 11 дітей, які відпочивали у готелі "Водоспад" у Яремчі на Франківщині, доставили до лікарні з отруєнням. Проте їхнє отруєння не пов'язують з харчуванням у ресторані готелю.

Також у випуску: Під час саміту НАТО Петро Порошенко зустрівся із Дональдом Трампом. Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила так звану "справу рюкзаків" проти сина очільника МВС Олександра Авакова і екс-заступника міністра Сергія Чеботаря. Депутати збирались сьогодні голосувати за оновлення складу ЦВК, проте наразі це питання на розгляд не винесли.