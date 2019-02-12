Выпуск новостей за 16:00: Мера пресечения Мангеру. Контрабанда львовского леса
В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 16:00 - судьи Шевченковского райсуда Киева, которые должны избрать меру пресечения Владиславу Мангеру, взяли перерыв до пяти вечера. Его обвиняют в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Украинские леса, которые пользуются большим спросом за рубежом, незаконно рубят и вывозят контрабандой.
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Источник: 24 канал
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