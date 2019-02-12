Випуск новин за 16:00: Запобіжний захід Мангеру. Контрабанда львівського лісу

У випуску новин за 12 лютого станом на 16:00 – судді Шевченківського райсуду Києва, які мають обрати запобіжний захід Владиславу Мангеру, взяли перерву до п'ятої вечора. Його звинувачують в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Українські ліси, які мають неабиякий попит за кордоном, незаконно зрубують та вивозять контрабандою.

Також у випуску: Московський суд залишив під вартою до кінця квітня чотирьох українських полонених моряків. Другим Мінським домовленостям між Україною та РФ виповнилося чотири роки. Держдума Росії дозволила ізолювати інтернет у країні, заблокувавши канали до будь-якого ресурсу. В російському аеропорту Барнаула обвалився трап з людьми.