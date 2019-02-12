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      Випуск новин за 16:00: Запобіжний захід Мангеру. Контрабанда львівського лісу

      Випуск новин 154 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 лютого станом на 16:00 – судді Шевченківського райсуду Києва, які мають обрати запобіжний захід Владиславу Мангеру, взяли перерву до п'ятої вечора. Його звинувачують в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Українські ліси, які мають неабиякий попит за кордоном, незаконно зрубують та вивозять контрабандою.

      Також у випуску:

      Московський суд залишив під вартою до кінця квітня чотирьох українських полонених моряків.

      Другим Мінським домовленостям між Україною та РФ виповнилося чотири роки. 

      Держдума Росії дозволила ізолювати інтернет у країні, заблокувавши канали до будь-якого ресурсу.

      В російському аеропорту Барнаула обвалився трап з людьми.

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      Теги: Владислав Мангер Випуск новин Контрабанда
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 12 лютого
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