Выпуск новостей за 16:00: Миллиард евро для Украины. Протесты под российским посольством
В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 16:00 – Европарламент одобрил помощь Украине на один миллиард евро. Состоялась акция под российским посольством в Киеве в поддержку Сенцова.
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В НАБУ открыли дело против чиновника Администрации Президента.
Правительство одобрило отставку Павла Жебривского.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
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