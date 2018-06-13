Випуск новин за 16:00: Мільярд євро для України. Протести під російським посольством
У випуску новин за 13 червня станом на 16:00 – Європарламент схвалив допомогу Україні на один мільярд євро. Відбулась акція під російським посольством у Києві на підтримку Сєнцова.
Також у випуску:
У НАБУ відкрили справу проти посадовця Адміністрації Президента.
Уряд схвалив відставку Павла Жебрівського.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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