Випуск новин за 16:00: Мільярд євро для України. Протести під російським посольством

У випуску новин за 13 червня станом на 16:00 – Європарламент схвалив допомогу Україні на один мільярд євро. Відбулась акція під російським посольством у Києві на підтримку Сєнцова.

Також у випуску: У НАБУ відкрили справу проти посадовця Адміністрації Президента. Уряд схвалив відставку Павла Жебрівського. Ситуація на фронті.