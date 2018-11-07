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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Выпуск новостей за 16:00: Митинг владельцев "евроблях". Смерть птиц в Тернополе

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 16:00 – под Верховной Радой собралось на акцию протеста около двух тысяч митингующих и несколько автомобилей. "Евробляхари" требуют от нардепов принятия законопроектов, которые снизят акциз на растаможку машин. На берегу Тернопольского озера, расположенного рядом с деревней Белая, нашли мертвыми около 200 серебристых чаек.

      Также в выпуске:

      Сегодня прощаются с Екатериной Гандзюк, после проведения необходимых экспертиз тело женщины доставили из столицы в ее родной Херсон.

      В США запустили механизм внедрения второго пакета штафних мероприятий в отношении России, их называют "драконовскими".

      Парламентарии написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в ответ на введение Россией санкций против Украины.

      Теги: мир животных Тернополь Верховная Рада Авто на еврономерах Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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