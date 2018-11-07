Выпуск новостей за 16:00: Митинг владельцев "евроблях". Смерть птиц в Тернополе

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 16:00 – под Верховной Радой собралось на акцию протеста около двух тысяч митингующих и несколько автомобилей. "Евробляхари" требуют от нардепов принятия законопроектов, которые снизят акциз на растаможку машин. На берегу Тернопольского озера, расположенного рядом с деревней Белая, нашли мертвыми около 200 серебристых чаек.

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