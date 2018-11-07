Випуск новин за 16:00: Мітинг власників "євроблях". Смерть птахів у Тернополі

У випуску новин за 7 листопада станом на 16:00 – під Верховною Радою зібралось на акцію протесту близько двох тисяч мітингувальників та кількасот автомобілів. "Євробляхарі" вимагають від нардепів ухвалення законопроектів, які знизять акциз на розмитнення машин. На березі Тернопільського озера, що розташоване поруч із селом Біла, знайшли мертвими майже 200 сріблястих мартинів (чайок).

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