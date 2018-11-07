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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВИБОРИ У США ЮРІЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 16:00: Мітинг власників "євроблях". Смерть птахів у Тернополі

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 листопада станом на 16:00 – під Верховною Радою зібралось на акцію протесту близько двох тисяч мітингувальників та кількасот автомобілів. "Євробляхарі" вимагають від нардепів ухвалення законопроектів, які знизять акциз на розмитнення машин. На березі Тернопільського озера, що розташоване поруч із селом Біла, знайшли мертвими майже 200 сріблястих мартинів (чайок).

      Також у випуску:

      Сьогодні прощаються з Катериною Гандзюк, після проведення необхідних експертиз тіло жінки доставили зі столиці у її рідний Херсон.

      У США запустили механізм впровадження другого пакету штафних заходів стосовно Росії, їх називають "драконівськими".

      Парламентарі написали лист до президента РФ Володимира Путіна, у відповідь на введення Росією санкцій проти України.

      Теги: Випуск новин Авто на єврономерах Верховна Рада Тернопіль світ тварин
      Джерело: 24 канал
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