Выпуск новостей за 16:00: Московский патриархат в Украине. Резня в Лондоне
В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 16:00 – Московского патриархата в Украине уже официально нет, об этом заявил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иов. В Лондоне произошла резня, там неизвестный с ножом напал на людей в штаб-квартире компании Sony, двое людей получили ранения.
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Источник: 24 канал
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