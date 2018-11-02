Выпуск новостей за 16:00: Московский патриархат в Украине. Резня в Лондоне

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 16:00 – Московского патриархата в Украине уже официально нет, об этом заявил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иов. В Лондоне произошла резня, там неизвестный с ножом напал на людей в штаб-квартире компании Sony, двое людей получили ранения.

Также в выпуске: Сегодня исполняется 310 лет со дня Батуринской трагедии. В порту Мариуполя арестовали 300 тонн металла из Алчевского комбината, захваченного боевиками. На Херсонщине испытали обновленные зенитно-ракетные комплексы.