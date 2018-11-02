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      Выпуск новостей за 16:00: Московский патриархат в Украине. Резня в Лондоне

      Выпуск новостей 68 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 16:00 – Московского патриархата в Украине уже официально нет, об этом заявил представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тельмиский Иов. В Лондоне произошла резня, там неизвестный с ножом напал на людей в штаб-квартире компании Sony, двое людей получили ранения.

      Также в выпуске:

      Сегодня исполняется 310 лет со дня Батуринской трагедии.

      В порту Мариуполя арестовали 300 тонн металла из Алчевского комбината, захваченного боевиками.

      На Херсонщине испытали обновленные зенитно-ракетные комплексы.

       

      Теги: Выпуск новостей Новости Украины УПЦ МП Томос Криминальные новости Единая поместная церковь Великобритания Лондон
      Источник: 24 канал
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