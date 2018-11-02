Випуск новин за 16:00: Московський патріархат в Україні. Різанина у Лондоні
У випуску новин за 2 листопада станом на 16:00 – Московського патріархату в Україні вже офіційно немає, про це заявив представник Константинопольського патріархату архієпископ Тельміський Іов. У Лондоні сталася різанина, там невідомий з ножем напав на людей в штаб-квартирі компанії Sony, двоє людей дістали поранення.
Також у випуску:
Сьогодні виповнюється 310 років з дня Батуринської трагедії.
У порту Маріуполя арештували 300 тонн металу з Алчевського комбінату, захопленого бойовиками.
На Херсонщині випробували оновлені зенітно-ракетні комплекси.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі