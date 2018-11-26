Выпуск новостей за 16:00: Начало экстренного заседания Верховной Рады о военном положении

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 16:00 – в 16:00, как было запланировано, обсуждение введения военного положения не началось. "Радикалы" Олега Ляшко блокировали трибуну и спикера, требуя объявление перерыва перед выступлением президента, и добились своего – после часа блокировки Андрей Парубий таки объявил перерыв.

Также в выпуске: Президент подписал указ №390 "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения". Комитет ВР единогласно поддержал указ президента о введении военного положения. Для того, чтобы Рада дала согласие на введение военного положения, проголосовать "за" должны не менее 226 депутатов.