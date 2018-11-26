Випуск новин за 16:00: Початок екстреного засідання Верховної Ради щодо введення воєнного стану

У випуску новин за 26 листопада станом на 16:00 – о 16:00, як було заплановано, обговорення введення воєнного стану не розпочалося. "Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.

Також у випуску: Президент підписав указ №390 "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану". Комітет ВР одноголосно підтримав указ президента про введення воєнного стану. Для того, щоб Рада погодилась на введення воєнного стану, проголосувати "За" повинні щонайменше 226 депутатів.