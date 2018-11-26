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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      Випуск новин за 16:00: Початок екстреного засідання Верховної Ради щодо введення воєнного стану

      Випуск новин 667 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 16:00 – о 16:00, як було заплановано, обговорення введення воєнного стану не розпочалося. "Радикали" Олега Ляшка блокували трибуну і спікера, вимагаючи оголошення перерви перед виступом президента, і домоглися свого – після години блокування Андрій Парубій таки оголосив перерву.

      Також у випуску:

      Президент підписав указ №390 "Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану".

      Комітет ВР одноголосно підтримав указ президента про введення воєнного стану.

      Для того, щоб Рада погодилась на введення воєнного стану, проголосувати "За" повинні щонайменше 226 депутатів.

      Теги: Випуск новин Верховна Рада Воєнний стан в Україні Україна – Росія Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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