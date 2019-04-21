Выпуск новостей за 16:00: Нарушения в регионах. Выборы в Марьинке

В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 16:00 – бюллетени без паспортов, пьяные шутники и голосования по двое. Второй тур президентских выборов в Украине проходит с многочисленными нарушениями. Военные призвали украинцев идти на выборы. Говорят, они сейчас на Востоке защищают родину, чтобы украинцы могли свободно проголосовать и выбрать себе будущее.

Также в выпуске: Украинский президентскую кампанию в мире назвали демократической. Порошенко и Зеленский проголосовали на избирательных участках в Киеве. Во время второго тура на избирательных участках умерли два человека.

Источник: 24 канал