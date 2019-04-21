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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ ПРИВАТБАНК

      Выпуск новостей за 16:00: Нарушения в регионах. Выборы в Марьинке

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля состоянию на 16:00 – бюллетени без паспортов, пьяные шутники и голосования по двое. Второй тур президентских выборов в Украине проходит с многочисленными нарушениями. Военные призвали украинцев идти на выборы. Говорят, они сейчас на Востоке защищают родину, чтобы украинцы могли свободно проголосовать и выбрать себе будущее.

      Также в выпуске:

      Украинский президентскую кампанию в мире назвали демократической.

      Порошенко и Зеленский проголосовали на избирательных участках в Киеве.

      Во время второго тура на избирательных участках умерли два человека.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Нарушения на выборах Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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