Випуск новин за 16:00: Порушення в регіонах. Вибори в Мар'їнці

У випуску новин за 21 квітня станом на 16:00 – бюлетені без паспортів, п'яні жартівники та голосування по двоє. Другий тур президентських виборів в Україні проходять із численними порушеннями. Військові закликали українців іти на вибори. Кажуть, вони зараз на Сході захищають батьківщину, щоб українці могли вільно проголосувати і обрати собі майбутнє.

Також у випуску: Українську президентську кампанію у світі назвали найдемократичнішою. Порошенко та Зеленський проголосували на виборчих дільницях у Києві. Під час другого туру на виборчих дільницях померли двоє людей.

Джерело: 24 канал