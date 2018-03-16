Выпуск новостей за 16:00: Неисправный подъемник в Грузии. Нелегальный бизнес Денисовой
Выпуск новостей 17:03, сегодня 151 Читати новину українською
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 16:00 – на курорте в Грузии вышел из строя кресельный подъемник, среди пострадавших – двое украинцев. Омбудсмен Людмила Денисова имеет бизнес в оккупированном Крыму.
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Источник: 24 Канал
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