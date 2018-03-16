Випуск новин за 16:00: Несправний підйомник в Грузії. Нелегальний бізнес омбудсмена Денісової
Випуск новин 16:59, сьогодні 159 Читать новость на русском
У випуску новин за 16 березня станом на 16:00 – на курорті у Грузії вийшов з ладу крісельний підйомник, серед постраждалих – двоє українців. Омбудсмен Людмила Денісова має бізнес в окупованому Криму.
Також у випуску:
Глава МЗС Британії Борис Джонсон зробив заяву про ситуацію з отруєнням Скрипаля.
Пожежа на полігоні "Широкий лан" сталась через неуважність чергового.
4 роки анексії Криму: як живе окупований півострів сьогодні.
Джерело: 24 Канал
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