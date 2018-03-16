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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Випуск новин за 16:00: Несправний підйомник в Грузії. Нелегальний бізнес омбудсмена Денісової

Випуск новин 16:59, сьогодні 159 Читать новость на русском

У випуску новин за 16 березня станом на 16:00 – на курорті у Грузії вийшов з ладу крісельний підйомник, серед постраждалих – двоє українців. Омбудсмен Людмила Денісова має бізнес в окупованому Криму.

Також у випуску:

Глава МЗС Британії Борис Джонсон зробив заяву про ситуацію з отруєнням Скрипаля.

Пожежа на полігоні "Широкий лан" сталась через неуважність чергового.

4 роки анексії Криму: як живе окупований півострів сьогодні.

Теги: Випуск новин Новини Грузії Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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