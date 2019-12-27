Выпуск новостей за 16:00: Новая глава ГБР. Заседание Апелляционного суда Киева

В выпуске новостей за 27 декабря по состоянию на 16:00 – президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил временно исполняющей обязанности Ирину Венедиктову. Сегодня суд может отпустить из-под стражи бывших беркутовцев, которых подозревают в убийстве активистов. А все потому, что они, вероятно, тоже попали в списки на обмен.

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