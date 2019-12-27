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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Випуск новин за 16:00: Нова очільниця ДБР. Засідання Апеляційного суду Києва

      Випуск новин 20 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 грудня станом на 16:00 – президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувачем обов'язків Ірину Венедіктову. Сьогодні суд може відпустити з-під варти ексберкутівців, яких підозрюють у вбивстві активістів. А все тому, що вони, ймовірно, теж потрапили у списки на обмін.

      Також у випуску:

      У Казахстані розбився літак із сотнею людей на борту. Загиблих наразі щонайменше 12, ще понад 30 людей – поранені

      17 обстрілів за добу та один поранений – такою була минула доба на фронті. Найгарячіше було в районі Водяного, Лебединського, Новгородського, Травневого та Шумів.

      У 2020 рік український уряд входить з грошовою діркою, через яку прийдеться затягувати паски багатьом. Що про це відомо –дивіться у сюжеті. 

       

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      Теги: Державне бюро розслідувань Випуск новин Апеляційний суд Києва
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