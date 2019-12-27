Випуск новин за 16:00: Нова очільниця ДБР. Засідання Апеляційного суду Києва
У випуску новин за 27 грудня станом на 16:00 – президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив тимчасово виконувачем обов'язків Ірину Венедіктову. Сьогодні суд може відпустити з-під варти ексберкутівців, яких підозрюють у вбивстві активістів. А все тому, що вони, ймовірно, теж потрапили у списки на обмін.
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