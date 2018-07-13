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Выпуск новостей за 16:00: Новое видео с Сенцовым. Авиаудар в Сирии

Выпуск новостей 22 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 16:00 – впервые за два года появилось видео с пленником Кремля Олегом Сенцовым. Оно было снято в колонии полтора месяца назад. В Сирии в результате авиаудара по меньшей мере 54 человека погибли. Среди них боевики ИГИЛ и гражданские.

Также в выпуске:

"Верховный суд" Крыма приговорил к восьми годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова.

Украинскую семью выдворили из Нидерландов, потому что люди родом из Донецка.

Состояние здоровья Владимира Балуха крайне тяжелое. Сейчас он сидит в общей камере Симферополського СИЗО с более десятью соседями.

Теги: авиация Жертвы Война в Сирии Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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