Выпуск новостей за 16:00: Новое видео с Сенцовым. Авиаудар в Сирии

В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 16:00 – впервые за два года появилось видео с пленником Кремля Олегом Сенцовым. Оно было снято в колонии полтора месяца назад. В Сирии в результате авиаудара по меньшей мере 54 человека погибли. Среди них боевики ИГИЛ и гражданские.

Также в выпуске: "Верховный суд" Крыма приговорил к восьми годам колонии строгого режима украинца Евгения Панова. Украинскую семью выдворили из Нидерландов, потому что люди родом из Донецка. Состояние здоровья Владимира Балуха крайне тяжелое. Сейчас он сидит в общей камере Симферополського СИЗО с более десятью соседями.