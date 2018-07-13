Выпуск новостей за 16:00: Новое видео с Сенцовым. Авиаудар в Сирии
В выпуске новостей за 13 июля по состоянию на 16:00 – впервые за два года появилось видео с пленником Кремля Олегом Сенцовым. Оно было снято в колонии полтора месяца назад. В Сирии в результате авиаудара по меньшей мере 54 человека погибли. Среди них боевики ИГИЛ и гражданские.
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Источник: 24 Канал
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