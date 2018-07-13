Випуск новин за 16:00: Нове відео з Сенцовим. Авіаудар у Сирії
У випуску новин за 13 липня станом на 16:00 – вперше за два роки з'явилося відео з бранцем Кремля Олегом Сенцовим. Воно було зняте в колонії півтора місяці тому. У Сирії внаслідок авіаудару щонайменше 54 людини загинули. Серед них бойовики ІДІЛ і цивільні.
Також у випуску:
"Верховний суд" Криму засудив до восьми років колонії суворого режиму українця Євгена Панова.
Українську родину видворили з Нідерландів, бо люди родом із Донецька.
Стан здоров'я Володимира Балуха вкрай важкий. Зараз він сидить у загальній камері Сімферополського СІЗО із понад десятьма сусідами.
Джерело: 24 Канал
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