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Випуск новин за 16:00: Нове відео з Сенцовим. Авіаудар у Сирії

Випуск новин 26 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 липня станом на 16:00 – вперше за два роки з'явилося відео з бранцем Кремля Олегом Сенцовим. Воно було зняте в колонії півтора місяці тому. У Сирії внаслідок авіаудару щонайменше 54 людини загинули. Серед них бойовики ІДІЛ і цивільні.

Також у випуску:

"Верховний суд" Криму засудив до восьми років колонії суворого режиму українця Євгена Панова.

Українську родину видворили з Нідерландів, бо люди родом із Донецька.

Стан здоров'я Володимира Балуха вкрай важкий. Зараз він сидить у загальній камері Сімферополського СІЗО із понад десятьма сусідами.

Теги: авіація Жертви Випуск новин Олег Сенцов Українці в полоні РФ заручники Україна – Росія Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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