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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Выпуск новостей за 16:00: Новости с фронта. Новый глава НАПК

Выпуск новостей 34 Читати новину українською

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 14:00 – продолжаются обстрелы на фронте, от пули снайпера погиб украинский военный. Члены Национального агентства единогласно избрали нового руководителя НАПК. Им стал Александр Мангул.

Также в выпуске:

Глава внешней разведки РФ подтвердил, что среди дипломатов были разведчики.

Курсант ФСБ России попросил политического убежища в Украине.

Трагедия в Кемерово: пока ТЦ горел, сотрудники были в сауне.

Теги: АТО НАПК Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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