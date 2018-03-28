Выпуск новостей за 16:00: Новости с фронта. Новый глава НАПК

В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 14:00 – продолжаются обстрелы на фронте, от пули снайпера погиб украинский военный. Члены Национального агентства единогласно избрали нового руководителя НАПК. Им стал Александр Мангул.

Также в выпуске: Глава внешней разведки РФ подтвердил, что среди дипломатов были разведчики. Курсант ФСБ России попросил политического убежища в Украине. Трагедия в Кемерово: пока ТЦ горел, сотрудники были в сауне.