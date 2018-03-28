Выпуск новостей за 16:00: Новости с фронта. Новый глава НАПК
В выпуске новостей за 28 марта по состоянию на 14:00 – продолжаются обстрелы на фронте, от пули снайпера погиб украинский военный. Члены Национального агентства единогласно избрали нового руководителя НАПК. Им стал Александр Мангул.
Также в выпуске:
Глава внешней разведки РФ подтвердил, что среди дипломатов были разведчики.
Курсант ФСБ России попросил политического убежища в Украине.
Трагедия в Кемерово: пока ТЦ горел, сотрудники были в сауне.
Источник: 24 Канал
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