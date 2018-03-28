Випуск новин за 16:00: Новини з фронту. Новий голова НАЗК
У випуску новин за 28 березня станом на 14:00 – продовжуються обстріли на фронті, від кулі снайпера загинув український військовий. Члени Національного агентства одноголосно обрали нового очільника НАЗК. Ним став Олександр Мангул.
Також у випуску:
Голова зовнішньої розвірки РФ підтвердив, що серед дипломатів були розвідники.
Курсант ФСБ Росії попросив політичного притулку в України.
Трагедія в Кемерово: поки ТЦ горів, співробітники були у сауні.
Джерело: 24 Канал
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