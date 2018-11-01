Выпуск новостей за 16:00: Новые правила перевозки животных. Оформление ID-карты
В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 16:00 – чиновники обязали работников ветеринарно-санитарного контроля прежде чем выдавать документы на транспортировку животных – проверять условия их перевозки, а также поручили фиксировать на видео, как животных грузят в транспорт. Журналисты решили проверить, насколько легко получить пластиковую ID-карточку.
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Источник: 24 канал
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