Выпуск новостей за 16:00: Новые правила перевозки животных. Оформление ID-карты

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 16:00 – чиновники обязали работников ветеринарно-санитарного контроля прежде чем выдавать документы на транспортировку животных – проверять условия их перевозки, а также поручили фиксировать на видео, как животных грузят в транспорт. Журналисты решили проверить, насколько легко получить пластиковую ID-карточку.

Также в выпуске: Россия ввела санкции против 322 украинцев. В Киеве попрощались с легендарным мультипликатором Давидом Черкасским. Индонезийские спасатели нашли и подняли на поверхность один из бортовых самописцев пассажирского "Боинга".