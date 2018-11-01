Випуск новин за 16:00: Нові правила перевезення тварин. Оформлення ID-картки
У випуску новин за 1 листопада станом на 16:00 – чиновники зобов'язали працівників ветеринарно-санітарного контролю перш ніж видавати документи на транспортування тварин – перевіряти умови їх перевезення, а також доручили фіксувати на відео, як тварин вантажать у транспорт. Журналісти вирішили перевірити, наскільки легко отримати пластикову ID-картку.
Також у випуску:
Росія ввела санкції проти 322 українців.
У Києві попрощалися з легендарним мультиплікатором Давидом Черкаським.
Індонезійські рятувальники знайшли та підняли на поверхню один із бортових самописців пасажирського "Боїнга".
Джерело: 24 канал
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