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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 16:00: Новые президентские рейтинги. "Пасхальная тишина"

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 16:00 – свежие президентские рейтинги от группы "Рейтинг". Зеленский опережает Порошенко на 46%. Во время скайп-конференции трехсторонней контактной группы должно быть объявлено о начале так называемой "Пасхальной тишины".

      Также в выпуске:

      Суд признал незаконной национализацию "Приватбанка".

      Правительство запретило ввозить в Украину российскую нефть и бензен.

      Суд отказался признавать, что командир сбитого в 2014 году ИЛ-76 Александр Белый погиб в результате российской агрессии.

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      Теги: рейтинги Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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