Выпуск новостей за 16:00: Новые президентские рейтинги. "Пасхальная тишина"
В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 16:00 – свежие президентские рейтинги от группы "Рейтинг". Зеленский опережает Порошенко на 46%. Во время скайп-конференции трехсторонней контактной группы должно быть объявлено о начале так называемой "Пасхальной тишины".
Также в выпуске:
Суд признал незаконной национализацию "Приватбанка".
Правительство запретило ввозить в Украину российскую нефть и бензен.
Суд отказался признавать, что командир сбитого в 2014 году ИЛ-76 Александр Белый погиб в результате российской агрессии.
Источник: 24 канал
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