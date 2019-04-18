Выпуск новостей за 16:00: Новые президентские рейтинги. "Пасхальная тишина"

В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 16:00 – свежие президентские рейтинги от группы "Рейтинг". Зеленский опережает Порошенко на 46%. Во время скайп-конференции трехсторонней контактной группы должно быть объявлено о начале так называемой "Пасхальной тишины".

Также в выпуске: Суд признал незаконной национализацию "Приватбанка". Правительство запретило ввозить в Украину российскую нефть и бензен. Суд отказался признавать, что командир сбитого в 2014 году ИЛ-76 Александр Белый погиб в результате российской агрессии.

Источник: 24 канал