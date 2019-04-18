Випуск новин за 16:00: Нові президентські рейтинги. "Великодня тиша"
У випуску новин за 18 квітня станом на 16:00 – свіжі президентські рейтинги від групи "Рейтинг". Зеленський випереджає Порошенка на 46%. Під час скайп-конференції тристоронньої контактної групи має бути оголошено про початок так званої "Великодньої тиші".
Також у випуску:
Суд визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку".
Уряд заборонив ввозити в Україну російську нафту та бензен.
Суд відмовився визнавати, що командир збитого у 2014 році ІЛ-76 Олександр Білий загинув внаслідок російської агресії.
Джерело: 24 канал
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