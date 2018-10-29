Выпуск новостей за 16:00: Новый президент Бразилии. Похороны пилота СУ-27

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 16:00 – на президентских выборах в Бразилии победил ультраправый политик Жайир Болсонару, который во время кампании прибегал к гомофобной и расистской риторике. На Житомирщине похоронили пилота Ивана Петренко, который погиб во время падения СУ-27 на Винниччине.

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Ни один человек из 189 пассажиров не смог спастись после падения самолета в Яванском море, украинцев на борту не было.

Трем областям Украины, Николаевской, Одесской и Винницкой грозит карантин из-за сотен овец, которых две недели морили голодом на Одесской таможне.

В Грузии уже готовятся ко второму туру президентских выборов, ведь по результатам первого ни провластный, ни оппозиционный кандидаты не набрали более 50% голосов.