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      Выпуск новостей за 16:00: Новый президент Бразилии. Похороны пилота СУ-27

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 16:00 – на президентских выборах в Бразилии победил ультраправый политик Жайир Болсонару, который во время кампании прибегал к гомофобной и расистской риторике. На Житомирщине похоронили пилота Ивана Петренко, который погиб во время падения СУ-27 на Винниччине.

      Также в выпуске:

      Ни один человек из 189 пассажиров не смог спастись после падения самолета в Яванском море, украинцев на борту не было.

      Трем областям Украины, Николаевской, Одесской и Винницкой грозит карантин из-за сотен овец, которых две недели морили голодом на Одесской таможне.

      В Грузии уже готовятся ко второму туру президентских выборов, ведь по результатам первого ни провластный, ни оппозиционный кандидаты не набрали более 50% голосов.

      Теги: Бразилия Упал самолет Су-27 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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