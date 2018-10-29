Випуск новин за 16:00: Новий президент Бразилії. Похорон пілота СУ-27

У випуску новин за 29 жовтня станом на 16:00 – на президентських виборах у Бразилії переміг ультраправий політик Жаїр Болсонару, який під час кампанії вдавався до гомофобної та расистської риторики. На Житомирщині поховали пілота Івана Петренка, який загинув під час падіння СУ-27 на Вінниччині.

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Жодна людина із 189 пасажирів не змогла врятуватися після падіння літака у Яванському морі, українців на борту не було.

Трьом областям України, Миколаївській, Одеській та Вінницькій, загрожує карантин через сотні овець, яких два тижні морили голодом на Одеській митниці.

У Грузії вже готуються до другого туру президентських виборів, адже за результатами першого ні провладний, ні опозиційний кандидати не набрали понад 50% голосів.