Выпуск новостей за 16:00 Новый руководитель Укрзализныци. Запреты для неплательщиков алиментов

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 16:00 – правительство назначило исполняющим обязанности главу правления "Укрзализныци" Марчека Желько, который занимал руководящие должности в компании McDonald's. Неплательщиков алиментов не пускают за границу и лишают водительских прав. В Минюсте отметили, что такие запреты помогают взыскать средства с должников.

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