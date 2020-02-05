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      Выпуск новостей за 16:00 Новый руководитель Укрзализныци. Запреты для неплательщиков алиментов

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 16:00 – правительство назначило исполняющим обязанности главу правления "Укрзализныци" Марчека Желько, который занимал руководящие должности в компании McDonald's. Неплательщиков алиментов не пускают за границу и лишают водительских прав. В Минюсте отметили, что такие запреты помогают взыскать средства с должников.

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      Теги: Министерство юстиции Укрзализниця Выпуск новостей
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