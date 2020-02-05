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      КОРОНАВІРУС 2020 НЕГОДА В УКРАЇНІ ВЕРХОВНА РАДА ГРИП В УКРАЇНІ
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      Випуск новин за 16:00: Новий керівник Укрзалізниці. Заборони для неплатників аліментів

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 лютого станом на 16:00 – уряд призначив виконувачем обов'язків голови правління Укрзалізниці Марчека Желька, який обіймав керівні посади у компанії McDonald's. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті Кабінету міністрів. Неплатників аліментів не пускають за кордон та позбавляють водійських прав. У Мін'юсті зазначили, що такі заборони допомагають стягнути кошти з боржників.

      Також у випуску:

      Сьогодні Сенат США вирішить, чи залишиться на посаді чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Голосування відбудеться о 23:00 за українським часом. Процес очолить Верховний суддя Джон Робертс. 

      На борту круїзного лайнера у Японії десятеро пасажирів заразилися коронавірусом. Першим носієм хвороби став 80-річний громадянин Гонконгу.

      У Печерському районному суді Києва вже четверту годину поспіль триває переобрання запобіжного заходу Андрію Антоненку, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

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      Теги: Міністерство юстиції Випуск новин Укрзалізниця
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