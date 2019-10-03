Выпуск новостей за 16:00: Новый секретарь СНБО. Государственные услуги онлайн
В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 16:00 – Совет нацбезопасности и обороны получил нового секретаря. Им стал 57-летний Алексей Данилов, который был заместителем секретаря СНБО. Уже через несколько лет все справки и госуслуги можно будет получить онлайн. Более того, важнейшие документы будут в телефоне и приравниваться к бумажным.
Также в выпуске:
Экс-депутату и бизнесмену Максиму Микитасю сообщили о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен.
Под немецким городом Тессин полицейские застрелили зебру, которая сбежала из цирка: животное вызвало хаос на дороге, из-за него едва не столкнулись два автомобиля.
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.
Польские пограничники задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол в 190 странах мира.
Выбор редакции
-
Экономическое чудо Гончарука: заложили ли обещанное развитие в Программу действий правительства?сегодня , 18:01
-
О скандальных увольнениях, ремонте дорог и работе в Раде: эксклюзивное интервью с Криклиемсегодня , 18:00
-
Секретарь СНБО должен выполнять три функции, – эксперт о назначении Даниловасегодня , 17:04