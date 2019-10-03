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      Выпуск новостей за 16:00: Новый секретарь СНБО. Государственные услуги онлайн

      Выпуск новостей 8 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 октября по состоянию на 16:00 – Совет нацбезопасности и обороны получил нового секретаря. Им стал 57-летний Алексей Данилов, который был заместителем секретаря СНБО. Уже через несколько лет все справки и госуслуги можно будет получить онлайн. Более того, важнейшие документы будут в телефоне и приравниваться к бумажным.

      Также в выпуске:

      Экс-депутату и бизнесмену Максиму Микитасю сообщили о подозрении. Его обвиняют в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму свыше 81 миллиона гривен.

      Под немецким городом Тессин полицейские застрелили зебру, которая сбежала из цирка: животное вызвало хаос на дороге, из-за него едва не столкнулись два автомобиля.

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      Теги: Новости Украины Выпуск новостей СНБО
      Источник: 24 канал
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