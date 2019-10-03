Випуск новин за 16:00: Новий секретар РНБО. Державні послуги онлайн
У випуску новин за 3 жовтня станом на 16:00 – Рада нацбезпеки й оборони отримала нового секретаря. Ним став 57-річний Олексій Данілов, який був заступником секретаря РНБО. Вже через кілька років усі довідки і держпослуги можна буде отримати онлайн. Ба більше, найважливіші документи будуть у телефоні і прирівнюватимуться до паперових.
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