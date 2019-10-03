Випуск новин за 16:00: Новий секретар РНБО. Державні послуги онлайн

У випуску новин за 3 жовтня станом на 16:00 – Рада нацбезпеки й оборони отримала нового секретаря. Ним став 57-річний Олексій Данілов, який був заступником секретаря РНБО. Вже через кілька років усі довідки і держпослуги можна буде отримати онлайн. Ба більше, найважливіші документи будуть у телефоні і прирівнюватимуться до паперових.

Також у випуску: Ексдепутату та бізнесмену Максиму Микитасю повідомили про підозру. Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйонів гривень. Під німецьким містом Тессін поліцейські застрелили зебру, яка втекла з цирку: тварина спричинила хаос на дорозі, через неї ледь не зіштовхнулися дві автівки. Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії. Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії. Польські прикордонники затримали 32-річного громадянина України, якого розшукував Інтерпол у 190 країнах світу.

Джерело: 24 канал