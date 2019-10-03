17:50
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ОЛЕКСІЙ ДАНІЛОВ ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА 112 КАНАЛ

      Випуск новин за 16:00: Новий секретар РНБО. Державні послуги онлайн

      Випуск новин 38 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 жовтня станом на 16:00 – Рада нацбезпеки й оборони отримала нового секретаря. Ним став 57-річний Олексій Данілов, який був заступником секретаря РНБО. Вже через кілька років усі довідки і держпослуги можна буде отримати онлайн. Ба більше, найважливіші документи будуть у телефоні і прирівнюватимуться до паперових.

      Також у випуску: 

      Ексдепутату та бізнесмену Максиму Микитасю повідомили про підозру. Його звинувачують у заволодінні майном Нацгвардії України на суму понад 81 мільйонів гривень.

      Під німецьким містом Тессін поліцейські застрелили зебру, яка втекла з цирку: тварина спричинила хаос на дорозі, через неї ледь не зіштовхнулися дві автівки.

      Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду подання щодо нового складу Центральної виборчої комісії. 

      Польські прикордонники затримали 32-річного громадянина України, якого розшукував Інтерпол у 190 країнах світу.

      blog_ava
      Зеленський розглядає два сценарії для виборів на окупованому Донбасі
      сьогодні
      8018
      Теги: Новини України Випуск новин РНБО
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Хто такий Олексій Данілов – новий секретар РНБО
      сьогодні , 16:17 Хто такий Олексій Данілов – новий секретар РНБО
      Катерина Козачинська 1459
      Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму
      сьогодні , 15:00 Тортури електрострумом і 14 років суворого режиму: кричуща історія офіцера-політв'язня з Криму
      Катерина Петренко 506
      Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      сьогодні , 12:01 Пополнение в ВМС Украины: что известно о буксире "Александр Охрименко"
      Злой Одессит 1618
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сьогодні , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Сергій Фурса 4768
      Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      709
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук