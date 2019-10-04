Выпуск новостей за 16:00: Новый состав ЦИК. Рябошапка о Байдене

В выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 16:00 – Рада утвердила новый состав ЦИК. 12 членов – представители "Слуги народа", двое от "Оппоплатформы – "За жизнь", по одному – из "Батькивщины", "ЕС" и "Голоса". ГПУ проводит аудит старых производств и пересмотрит все уголовные производства. В частности, и те, которые касались компании Burisma. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

Также в выпуске: Конгрессмены опубликовали новые детали расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. На Тернопольщине пьяный водитель на "БМВ" насмерть сбил двух парней. Президент Владимир Зеленский впервые встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Источник: 24 канал