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      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦИК
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      Выпуск новостей за 16:00: Новый состав ЦИК. Рябошапка о Байдене

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 октября по состоянию на 16:00 – Рада утвердила новый состав ЦИК. 12 членов – представители "Слуги народа", двое от "Оппоплатформы – "За жизнь", по одному – из "Батькивщины", "ЕС" и "Голоса". ГПУ проводит аудит старых производств и пересмотрит все уголовные производства. В частности, и те, которые касались компании Burisma. Об этом сообщил генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Также в выпуске:

      Конгрессмены опубликовали новые детали расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

      На Тернопольщине пьяный водитель на "БМВ" насмерть сбил двух парней.

      Президент Владимир Зеленский впервые встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко.

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      Теги: ЦИК Руслан Рябошапка Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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