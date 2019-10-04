Випуск новин за 16:00: Новий склад ЦВК. Рябошапка про Байдена

У випуску новин за 4 жовтня станом на 16:00 – Рада затвердила новий склад ЦВК. 12 членів – представники "Слуги народу", двоє від "Опоплатформи – "За життя", по одному – з "Батьківщини", "ЄС" і "Голосу". ГПУ проводить аудит старих проваджень і перегляне усі кримінальні провадження. Зокрема, і ті, які стосувалися компанії Burisma. Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.

Також у випуску: Конгресмени оприлюднили нові деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. На Тернопільщині п'яний водій на "БМВ" на смерть збив двох хлопців. Президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з главою Білорусі Олександром Лукашенком.

Джерело: 24 канал