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      АВАРІЯ ЛІТАКА ПІД ЛЬВОВОМ СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО ЦВК
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      Випуск новин за 16:00: Новий склад ЦВК. Рябошапка про Байдена

      Випуск новин 2 Читать новость на русском

      У випуску новин за 4 жовтня станом на 16:00 – Рада затвердила новий склад ЦВК. 12 членів – представники "Слуги народу", двоє від "Опоплатформи – "За життя", по одному – з "Батьківщини", "ЄС" і "Голосу". ГПУ проводить аудит старих проваджень і перегляне усі кримінальні провадження. Зокрема, і ті, які стосувалися компанії Burisma. Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.

      Також у випуску:

      Конгресмени оприлюднили нові деталі розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа.

      На Тернопільщині п'яний водій на "БМВ" на смерть збив двох хлопців.

      Президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з главою Білорусі Олександром Лукашенком.

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      Теги: Випуск новин Руслан Рябошапка ЦВК
      Джерело: 24 канал
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