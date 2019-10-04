Випуск новин за 16:00: Новий склад ЦВК. Рябошапка про Байдена
У випуску новин за 4 жовтня станом на 16:00 – Рада затвердила новий склад ЦВК. 12 членів – представники "Слуги народу", двоє від "Опоплатформи – "За життя", по одному – з "Батьківщини", "ЄС" і "Голосу". ГПУ проводить аудит старих проваджень і перегляне усі кримінальні провадження. Зокрема, і ті, які стосувалися компанії Burisma. Про це повідомив генпрокурор Руслан Рябошапка.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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