Выпуск новостей за 16:00: Новый состав СНБО. Суд над активистами в Крыму
В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 16:00 – президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны. Глава государства уже утвердил новый состав СНБО. В Симферополе продолжается суд над крымско-татарскими активистками Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой. Обеих обвиняют в пропаганде и публичной демонстрации запрещенной символики.
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Источник: 24 канал
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