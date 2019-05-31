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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Выпуск новостей за 16:00: Новый состав СНБО. Суд над активистами в Крыму

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 16:00 – президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны. Глава государства уже утвердил новый состав СНБО. В Симферополе продолжается суд над крымско-татарскими активистками Мумине Салиевой и Лутфие Зудиевой. Обеих обвиняют в пропаганде и публичной демонстрации запрещенной символики.

      Также в выпуске:

      В Венгрии полиция арестовала капитана-украинца круизного судна, который на днях затонул в водах Дуная.

      Депутаты отреагировали на обнародование стенограммы встречи Зеленского и глав фракций.

      Пророссийские боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Крыма Судьи СНБО Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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