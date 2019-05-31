Випуск новин за 16:00: Новий склад РНБО. Суд над активістами в Криму
У випуску новин за 31 травня станом на 16:00 – президент Володимир Зеленський скликав засідання Ради Нацбезпеки й оборони. Голова держави вже затвердив новий склад РНБО. У Сімферополі триває суд над кримськотатарськими активістками Муміне Салієвою і Лутфіє Зудієвою. Обом закидають пропаганду та публічну демонстрацію забороненої символіки.
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Джерело: 24 канал
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