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      ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
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      Выпуск новостей за 16:00: Новый транш от МВФ. Обстрелы в Авдеевке

      Выпуск новостей 5

      Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 16:00 – глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что Украина имеет шанс получить финансовую помощь от Международного валютного фонда до конца 2018 года. Боевики снова обстреляли промышленную зону Авдеевки, несмотря на какие-либо договоренности о перемирии и прекращении огня.

      Также в выпуске:

      УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы объединенной церкви.

      Непогода в Украине: из-за снега обесточены 170 населенных пунктов, задерживаются поезда и самолеты.

      Российские спецслужбы готовят провокации накануне проведения Объединительного собора.

      Теги: Война на Донбассе Транш МВФ МВФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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