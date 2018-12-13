Выпуск новостей за 16:00: Новый транш от МВФ. Обстрелы в Авдеевке

Выпуск новостей за 13 декабря по состоянию на 16:00 – глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что Украина имеет шанс получить финансовую помощь от Международного валютного фонда до конца 2018 года. Боевики снова обстреляли промышленную зону Авдеевки, несмотря на какие-либо договоренности о перемирии и прекращении огня.

Также в выпуске: УПЦ КП определилась с кандидатом на пост главы объединенной церкви. Непогода в Украине: из-за снега обесточены 170 населенных пунктов, задерживаются поезда и самолеты. Российские спецслужбы готовят провокации накануне проведения Объединительного собора.