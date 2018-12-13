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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Випуск новин за 16:00: Новий транш від МВФ. Обстріли у Авдіївці

      Випуск новин 19 Читать новость на русском

      Випуск новин за 13 грудня станом на 16:00 – голова Нацбанку Яків Смолій повідомив, що Україна має шанс отримати фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду до кінця 2018 року. Бойовики знову обстріляли промислову зону Авдіївки, не зважаючи на будь-які домовленості про перемир'я та припинення вогню.

      Також у випуску: 

      УПЦ КП визначилася із кандидатом на посаду очільника об'єднаної церкви.

      Негода в Україні: через сніг знеструмлені 170 населених пунктів, затримуються потяги та літаки.

      Російські спецслужби готують провокації напередодні проведення Об'єднавчого собору.

      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі МВФ Транш МВФ
      Джерело: 24 канал
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