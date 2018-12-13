Випуск новин за 16:00: Новий транш від МВФ. Обстріли у Авдіївці
Випуск новин за 13 грудня станом на 16:00 – голова Нацбанку Яків Смолій повідомив, що Україна має шанс отримати фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду до кінця 2018 року. Бойовики знову обстріляли промислову зону Авдіївки, не зважаючи на будь-які домовленості про перемир'я та припинення вогню.
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Джерело: 24 канал
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