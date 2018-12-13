Випуск новин за 16:00: Новий транш від МВФ. Обстріли у Авдіївці

Випуск новин за 13 грудня станом на 16:00 – голова Нацбанку Яків Смолій повідомив, що Україна має шанс отримати фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду до кінця 2018 року. Бойовики знову обстріляли промислову зону Авдіївки, не зважаючи на будь-які домовленості про перемир'я та припинення вогню.

Також у випуску: УПЦ КП визначилася із кандидатом на посаду очільника об'єднаної церкви. Негода в Україні: через сніг знеструмлені 170 населених пунктів, затримуються потяги та літаки. Російські спецслужби готують провокації напередодні проведення Об'єднавчого собору.