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      Выпуск новостей за 16:00: Новый трудовой кодекс. Миграционный кризис в Греции

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 16:00 – по новому законодательству отношения между работниками и работодателями будут регулироваться трудовыми договорами. Кроме компенсаций за увольнение, закон вводит увеличение отпуска, декрет для родителей и договоры для фрилансеров. В Греции объявили, что в марте не будут принимать заявок на убежище. На границу с Турцией отправили военных.

      Также в выпуске:

      Премьер-министр Украины провел срочный брифинг, на котором отметил, что не писал никаких заявлений и не планирует уходить в отставку.

      Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мерить температуру путешественникам неэффективно, поскольку это не поможет сдержать коронавирус.

      Боевики обстреляли Красногоровку. Из-за разрыва мины ранена местная жительница.

       

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      Теги: Работа Иммигранты Греция Выпуск новостей
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