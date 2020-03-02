Выпуск новостей за 16:00: Новый трудовой кодекс. Миграционный кризис в Греции

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 16:00 – по новому законодательству отношения между работниками и работодателями будут регулироваться трудовыми договорами. Кроме компенсаций за увольнение, закон вводит увеличение отпуска, декрет для родителей и договоры для фрилансеров. В Греции объявили, что в марте не будут принимать заявок на убежище. На границу с Турцией отправили военных.

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