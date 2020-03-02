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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ МЕЛЬНИЧУК
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      Випуск новин за 16:00: Новий трудовий кодекс. Міграційна криза у Греції

      Випуск новин -

      У випуску новин за 2 березня станом на 16:00 – за новим законодавством відносини між працівниками й роботодавцями регулюватимуться трудовими договорами. Окрім компенсацій за звільнення, закон передбачає збільшення відпустки, декрет для батьків та договори для фрілансерів. У Греції оголосили, що в березні не прийматимуть заявок на притулок. На кордон із Туреччиною відправили військових.

      Також у випуску:

      Прем'єр-міністр України провів терміновий брифінг, на якому наголосив, що не писав жодних заяв, і не планує йти у відставку.

      У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що міряти температуру подорожувальникам неефективно, оскільки це не допоможе стримати коронавірус.

      Бойовики обстріляли Красногорівку. Через розрив міни поранено місцеву жительку.

       

       

      Коронавірус в Італії: 34 людей померло, кількість хворих зросла
      сьогодні
      Теги: Робота Іммігранти Греція Випуск новин
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