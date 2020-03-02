Випуск новин за 16:00: Новий трудовий кодекс. Міграційна криза у Греції

У випуску новин за 2 березня станом на 16:00 – за новим законодавством відносини між працівниками й роботодавцями регулюватимуться трудовими договорами. Окрім компенсацій за звільнення, закон передбачає збільшення відпустки, декрет для батьків та договори для фрілансерів. У Греції оголосили, що в березні не прийматимуть заявок на притулок. На кордон із Туреччиною відправили військових.

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