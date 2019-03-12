Выпуск новостей за 16:00: Новый заместитель секретаря СНБО. Скандал в НАБУ

В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 16:00 – бывшего кандидата в президенты Сергея Кривоноса назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В Раде общественного контроля антикоррупционного бюро выдвинули требуют отстранить от обязанностей первого заместителя руководителя НАБУ Гизо Углаву и детективов, которые фигурируют в расследовании Bihus.infо.

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