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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
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      Выпуск новостей за 16:00: Новый заместитель секретаря СНБО. Скандал в НАБУ

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 16:00 – бывшего кандидата в президенты Сергея Кривоноса назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В Раде общественного контроля антикоррупционного бюро выдвинули требуют отстранить от обязанностей первого заместителя руководителя НАБУ Гизо Углаву и детективов, которые фигурируют в расследовании Bihus.infо.

      Также в выпуске:

      В районе Авдеевки враг открыл огонь из стрелкового оружия по позициям наших армейцев.

      Депутаты отреагировали на четвертую серию расследования журналистов о кражах в армии и предложили созвать Временную следственную комиссию, которая занимается расследованиями коррупции в армии.

      Из-за непогоды без света остаются полторы тысячи населенных пунктов в Центральной и Западной Украине.

      Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против экс-исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана, которого подозревали в незаконном обогащении почти на 90 миллионов гривен.

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      Теги: НАБУ СНБО Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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