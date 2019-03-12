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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
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      Випуск новин за 16:00: Новий заступник секретаря РНБО. Скандал у НАБУ

      Випуск новин 40 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 березня станом на 16:00 – колишнього кандидата у президенти Сергія Кривоноса призначили заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. У Раді громадського контролю антикорупційного бюро висунули вимагають відсторонити від обов'язків першого заступника керівника НАБУ Гізо Углаву та детективів, які фігурують у розслідуванні Bihus.infо.

      Також у випуску:

      В районі Авдіївки ворог відкрив вогонь зі стрілецькаої зброї по позиціях наших армійців.

      Депутати відреагували на четверту серію розслідування журналістів про крадіжки в армії й запропонували скликати Тимчасову слідчу комісію, яка займається розслідування корупції в армії.

      Через негоду без світла залишаються півтори тисячі населених пунктів у Центральній і Західній Україні.

      Національне антикорупційне бюро закрило справу проти екс-виконувача обов'язків глави ДФС Мирослава Продана, якого підозрювали у незаконному збагаченні на майже 90 мільйонів гривень.

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      Теги: НАБУ РНБО Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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