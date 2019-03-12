Випуск новин за 16:00: Новий заступник секретаря РНБО. Скандал у НАБУ

У випуску новин за 12 березня станом на 16:00 – колишнього кандидата у президенти Сергія Кривоноса призначили заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України. У Раді громадського контролю антикорупційного бюро висунули вимагають відсторонити від обов'язків першого заступника керівника НАБУ Гізо Углаву та детективів, які фігурують у розслідуванні Bihus.infо.

Також у випуску: В районі Авдіївки ворог відкрив вогонь зі стрілецькаої зброї по позиціях наших армійців. Депутати відреагували на четверту серію розслідування журналістів про крадіжки в армії й запропонували скликати Тимчасову слідчу комісію, яка займається розслідування корупції в армії. Через негоду без світла залишаються півтори тисячі населених пунктів у Центральній і Західній Україні. Національне антикорупційне бюро закрило справу проти екс-виконувача обов'язків глави ДФС Мирослава Продана, якого підозрювали у незаконному збагаченні на майже 90 мільйонів гривень.