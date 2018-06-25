Выпуск новостей за 16:00: Обмен пленников. Нападение на ромов во Львове

Выпуск новостей за 16:00: Обмен пленников. Нападение на ромов во ЛьвовеВыпуск новостей 15 Читати новину українською
В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 16:00 – Украина передала России уточненный список на обмен пленников. В лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности.
Также в выпуске:
На Донбассе один украинский защитник погиб, четверо получили ранения.
Генсек Совета Европы намерен официально просить Путина о помиловании режиссера.
Президент Турции Реджеп Эрдоган победил на выборах.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии