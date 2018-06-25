Випуск новин за 16:00: Обмін бранців. Напад на ромів у Львові

У випуску новин за 25 червня станом на 16:00 – Україна передала Росії уточнений список на обмін бранців. У лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб у масках напала на табір, у якому проживають громадяни ромської національності.

Також у випуску: На Донбасі один український захисник загинув, четверо отримали поранення. Генсек Ради Європи має намір офіційно просити Путіна про помилування режисера. Президент Туреччини Реджеп Ердоган знову переміг на виборах.