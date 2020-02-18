Выпуск новостей за 16:00: Обострение на передовой. Зеленский созвал СНБО
В выпуске новостей за 18 февраля по состоянию на 16:00 – подконтрольные России боевики ночью 18 февраля устроили жесткий бой против украинских военных у Золотого на Донбассе. К сожалению, погиб один боец ВСУ. В Офисе Президента прошел брифинг с участием руководителей оборонного сектора Украины. Главной темой мероприятия стало наступление боевиков на украинские позиции у Золотого.
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