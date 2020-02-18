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      БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ КОРОНАВІРУС 2020 РИНОК ЗЕМЛІ
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      Випуск новин за 16:00: Загострення на передовій. Зеленський скликав РНБО

      Випуск новин

      У випуску новин за 18 лютого станом на 16:00 – підконтрольні Росії бойовики вночі 18 лютого влаштували жорсткий бій проти українських військових біля Золотого на Донбасі. На жаль, загинув один боєць ЗСУ. В Офісі Президента пройшов брифінг за участю керівників оборонного сектора України. Головною темою заходу став наступ бойовиків на українські позиції біля Золотого.

      Також у випуску:

      Правоохоронці затримали колишнього бійця спецпідрозділу "Омега". Його підозрюють в обстрілах на Майдані у лютому 2014 року.

      Сьогодні додому вирушать українці, яких мають евакуювати із китайського Уханю. Залишаться тільки ті, у кого будуть симптоми коронавірусу та ГРВІ.

      Україна вимагає звільнити наших рибалок, затриманих Росією в акваторії Азовського моря три дні тому.

      Бойовики атакували українські позиції біля Золотого: все, що відомо
      сьогодні
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      Теги: Бій біля Золотого Випуск новин
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