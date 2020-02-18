Випуск новин за 16:00: Загострення на передовій. Зеленський скликав РНБО

У випуску новин за 18 лютого станом на 16:00 – підконтрольні Росії бойовики вночі 18 лютого влаштували жорсткий бій проти українських військових біля Золотого на Донбасі. На жаль, загинув один боєць ЗСУ. В Офісі Президента пройшов брифінг за участю керівників оборонного сектора України. Головною темою заходу став наступ бойовиків на українські позиції біля Золотого.

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