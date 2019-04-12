Выпуск новостей за 16:00: Обращение Тимошенко к кандидатам. Обвинения от Кулика

В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 16:00 – Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского и Петра Порошенко оставаться людьми и не осквернять статус должности президента. Прокурор Константин Кулик обвинил Петра Порошенко, что тот на него давит.

Также в выпуске: Вследствие вражеских обстрелов на фронте один военный погиб, еще восемь защитников получили ранения. Во Львове проведут проверку всех столовых учебных заведений. Действующий гарант в первой половине дня запланировал встречу с канцлером Германии, а вечером – с президентом Франции. Владимир Зеленский тоже вылетел в Париж, чтобы встретиться с Макроном. У Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа".

Источник: 24 канал