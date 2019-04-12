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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 16:00: Обращение Тимошенко к кандидатам. Обвинения от Кулика

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 16:00 – Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского и Петра Порошенко оставаться людьми и не осквернять статус должности президента. Прокурор Константин Кулик обвинил Петра Порошенко, что тот на него давит.

      Также в выпуске:

      Вследствие вражеских обстрелов на фронте один военный погиб, еще восемь защитников получили ранения.

      Во Львове проведут проверку всех столовых учебных заведений.

      Действующий гарант в первой половине дня запланировал встречу с канцлером Германии, а вечером – с президентом Франции. Владимир Зеленский тоже вылетел в Париж, чтобы встретиться с Макроном.

      У Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа".

       

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      Теги: Юлия Тимошенко - новости Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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