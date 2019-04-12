Выпуск новостей за 16:00: Обращение Тимошенко к кандидатам. Обвинения от Кулика
В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 16:00 – Юлия Тимошенко призвала Владимира Зеленского и Петра Порошенко оставаться людьми и не осквернять статус должности президента. Прокурор Константин Кулик обвинил Петра Порошенко, что тот на него давит.
Также в выпуске:
Вследствие вражеских обстрелов на фронте один военный погиб, еще восемь защитников получили ранения.
Во Львове проведут проверку всех столовых учебных заведений.
Действующий гарант в первой половине дня запланировал встречу с канцлером Германии, а вечером – с президентом Франции. Владимир Зеленский тоже вылетел в Париж, чтобы встретиться с Макроном.
У Порошенко требуют открыть дело на создателей "Слуги народа".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии