17:41
12 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чорні дірки Росії. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      21:55, 11 квітня
      Вєсті.UA: Телепатичні дебати Зеленського і Порошенка. Собачі бої у Верховній Раді
      Вєсті.UA
      21:06, 11 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Український Крим. Частина 2
      Згадати все
      21:39, 10 квітня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Випуск новин за 16:00: Звернення Тимошенко до кандидатів. Звинувачення від Кулика

      Випуск новин 67 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 квітня станом на 16:00 – Юлія Тимошенко закликала Володимира Зеленського та Петра Порошенка залишатися людьми та не оскверняти статус посади президента. Прокурор Костянтин Кулик звинуватив Петра Порошенка, що той на нього тисне.

      Також у випуску:

      Внаслідок ворожих обстрілів на фронті один військовий загинув, ще вісім захисників отримали поранення.

      У Львові проведуть перевірку всіх їдалень закладів освіти.

      Чинний гарант у першій половині дня запланував зустріч з канцлером Німеччини, а ввечері – з президентом Франції. Володимир Зеленський також вилетів до Парижа, аби зустрітися з Макроном.

      У Порошенка вимагають відкрити справу на творців "Слуги народу".

       

      blog_ava
      Телеканал "1+1" планує подати до суду на Порошенка: причина позову
      сьогодні
      16313
      Теги: Випуск новин Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні висновки президентської кампанії 2019 року
      сьогодні , 17:31 Головні висновки президентської кампанії 2019 року
      Крістіна Бердинських 78
      Третий Майдан Украина не переживет, или Что показала перепалка Зеленского и Порошенко
      сьогодні , 17:00 Третий Майдан Украина не переживет, или Что показала перепалка Зеленского и Порошенко
      Ян Валетов 1012
      "Я вас почув – я вас забув": які слабкі сторони мають Порошенко та Зеленський
      сьогодні , 16:30 "Я вас почув – я вас забув": які слабкі сторони мають Порошенко та Зеленський
      Віталій Шабунін 946
      Наскільки законні електронні чеки та чи зможуть вони захистити покупців
      сьогодні , 16:16 Наскільки законні електронні чеки та чи зможуть вони захистити покупців
      Ірина Поліщук 263
      Які компанії України могли би працювати на Марсі
      сьогодні , 15:30 Які компанії України могли би працювати на Марсі
      672
      Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
       23 січня 2018 , 20:54
      Випуск новин за 14:00: Росія не буде платити внески до ПАРЄ. Можливе загострення в зоні АТО
       23 січня 2018 , 15:40
      Підсумковий випуск новин за 22:00: Боротьба із кнопкодавством. Порушення правил паркування
       2 листопада 2018 , 22:58
      Випуск новин 31 жовтня станом на 16:30
       31 жовтня 2015 , 17:37
      Випуск новин за 16:00: Новий етап медреформи. Рейтинги кандидатів у президенти України
       31 січня , 16:50
      Випуск новин за 9:00: Доба на фронті. Українські моряки в полоні РФ
       28 грудня 2018 , 09:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук