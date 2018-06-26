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Выпуск новостей за 16:00: Обстрел Авдеевки. Земли Холодницкого под Киевом

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 16:00 – на передовой не утихают обстрелы, пророссийские боевики били по Авдеевке. Назар Холодницкий и его семья бесплатно получили почти полгектара земли в Киево-Святошинском районе, где он ранее работал прокурором.

Также в выпуске:

Людмилу Денисову в Москве не пустили к Сущенко, а Татьяну Москалькову в Киеве к Одинцову.

Президент Украины подписал последний закон, чисто технический, который нужен для создания Антикоррупционного суда.

Во Львове избрали меру пресечения пяти нападавшим на лагерь ромов, им назначили содержания под стражей без залога.

Теги: Авдеевка Война на Донбассе НАБУ Назар Холодницкий Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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