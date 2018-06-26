Выпуск новостей за 16:00: Обстрел Авдеевки. Земли Холодницкого под Киевом

Выпуск новостей за 16:00: Обстрел Авдеевки. Земли Холодницкого под КиевомВыпуск новостей 9 Читати новину українською
В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 16:00 – на передовой не утихают обстрелы, пророссийские боевики били по Авдеевке. Назар Холодницкий и его семья бесплатно получили почти полгектара земли в Киево-Святошинском районе, где он ранее работал прокурором.
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Источник: 24 канал
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